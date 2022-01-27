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Ряд домов отключат от холодной воды в Алматы
27 Января 2022 10:34
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд домов алматинского микрорайона Аксай-4 на полдня отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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28 января с 8 часов до 14 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Аксай-4.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к системе водоснабжения.
«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в ГКП «Алматы су».
Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, какие меры нужно предпринимать в целях экономии водных ресурсов.
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