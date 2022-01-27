Ряд домов отключат от холодной воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд домов алматинского микрорайона Аксай-4 на полдня отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 января с 8 часов до 14 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Аксай-4.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к системе водоснабжения.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в ГКП «Алматы су».

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, какие меры нужно предпринимать в целях экономии водных ресурсов.