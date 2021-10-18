Ряд домов и зданий отключат от газа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ряд домов и зданий на время отключат от газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» сообщил о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм.

С целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Бостандыкского района необходимо заменить участок газопровода.

«В этой связи с 18 по 19 октября текущего года будет произведено отключение подачи газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в микрорайоне Нур Алатау от пр. Аль-Фараби - ул. Токжайлау - Кажекеева - Подгорная; микрорайоне Мирас, ул. Лисянского. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Ремонтно-аварийными бригадами АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей», - сообщили в компании.