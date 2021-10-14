Ряд должностных лиц оштрафовали на 8,4 млн тенге за плохие дороги в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Алматинской области с начала года провели 2050 обследований автодорог общего пользования. По результатам проверки в дорожные организации направлено 2056 предписаний на устранение выявленных недостатков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции сообщили, что ненадлежащий уход за дорогой – одна из главных причин высокой аварийности, наряду с нарушениями правил дорожного движения. К авариям приводят незакрытые люки, ямы, трещины и неровности на трассах. От качества полотна дорожного покрытия напрямую зависит жизнь людей.

«Принятыми мерами за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог на 223 должностных лица составлены административные материалы по ст. 631 КоАП РК, с наложением административного штрафа на сумму 8 459 300 тенге. За неисполнение ранее выданных предписаний составлено 8 протоколов по ст. 462 ч. 3 КоАП РК», – рассказал и.о. начальника УАП ДП Алматинской области Серижан Абжанов.