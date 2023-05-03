Ряд документов подписали по итогам казахстанско-таджикского бизнес-форума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках казахстанско-таджикского бизнес-форума подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Между компанией ERG и группой «ТАЛКО» подписано соглашение по поставке глинозема.

Компания AZK Esentai и компания «Хубчамъ Инвест» утвердили документ, касающийся зерноперерабатывающей отрасли.

Между компаниями Factory и «Хубчамъ Инвест» подписано соглашение по перевозке пшеницы.

В сфере горнодобывающей отрасли между компанией World Constuction Astana и компанией «Корхонаи кимиеви» подписан документ, направленный на развитие сотрудничества.

Еще один документ посвящен концепции по созданию совместного предприятия «Таджказтрейд». Акционерное общество QazTrade и предприятие «Таджакпромэкспорт» подписали соответствующий документ.

Напомним, сегодня состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум.

Ранее сообщалось, что на $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана.