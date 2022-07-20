20 Июля 2022 13:56

Ряд центральных улиц ремонтируют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по текущему ремонту центральных улиц представили в столичном акимате. По данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана, в общем планируется отремонтировать 131 улицу протяженностью 68 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году средний ремонт улиц проводится на 53 участках, протяженность которых составляет 38,6 км.

На данный момент проводятся ремонтные работы по улице Хусейн Бен Талала (устройство тротуара) от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мангилик Ел. Протяженность участка составляет 1,5 км.

Идет ремонт дороги по улице Косшыгулулы - от улицы Кумисбекова и до улицы 2-ая Алматинская, протяженность которой составляет 0,6 км; по улице Кордай - от улицы Балкантау до улицы М. Шокая, общей протяженностью 2,45 км.

Ремонтные работы также проводятся по улице Озбекали Жанибек - от проспекта Кошкарбаева до улицы Серикбаева; по улице Орынбор - на пересечении с проспектом Кабанбай батыра; улице Жангельдина - от улиц Валиханова и Алимжанова.

Наряду с ремонтом центральных улиц проводится и асфальтирование дорог в жилых массивах. В этом году по плану на 78 улицах в районе жилых массивов проведут ремонтные работы.

В текущем году начато строительство двух новых объектов - строительство улицы Т. Рыскулова на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Нура и строительство улиц Е464 - на участке от улицы Е466 до улицы Е321 и Е466 - на участке от улицы Е321 до проспекта Тауелсиздик в Нур-Султане.

В целом, в 2022 году планируется завершение строительства пяти дорожных объектов:

- улицы №27 на участке от проспекта Туран до улицы Ш. Бейсековой;

- дороги района в границах улиц Мирзояна-Акыртас-Тауелсиздик-Кошкарбаева (ДУМК);

- улицы № Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак. I очередь - от улицы Сыганак до улицы № Е22.

- подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султане.

- строительство моста через реку Есиль по улице № 27.

Продолжается работа по переходящим проектам на 16 объектах:

- строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы № 31 (проектное название) на участке от канала «Нұра-Есіл» до улицы № 39 (проектное название) в городе Нур-Султане;

- строительство улицы А105 на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда с инженерными сетями;

- строительство улицы А62 на участке от улицы Кордай до трассы Караганда-Астана;

- строительство улицыСарын на участке от улицы Жумабаева до улицы №44;

- строительство улицы Енбекшилер на участке от улицы №26 до улицы №27;

- строительство улицы №24 от проспекта Туран до улицы №102;

- строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц Сыганак, Е32, Е15, Е36 (II этап);

- строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц Е17, Е20, Е33, Е45 в городе Нур-Султане;

- строительство проспекта Тауелсиздик на участке от улицы № А43 (проектное наименование) до улицы Хусейн бен Талала со строительством моста через реку Есиль. I очередь - строительство моста через реку Есиль;

- строительство улиц ТМ-46, ТМ-80, ТМ-81, расположенных в районе «Есиль» города Нур-Султана;

- строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам № 12, №14, Угольная и Ш. Бейсековой. V очередь - участок № 5, транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улицы Ш. Бейсековой и проспекта Н. Тлендиева;

- строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам Угольная, № 12, № 14 и ул. Ш. Бейсековой. Бейсековой участок от ул. Сыганак до ул. № 27;

- строительство улицы Куйши Дина на участке от улицы М. Жумабаева до проспекта Абылай хана в Нур-Султане;

- строительство проспекта Тауелсиздик на участке от улицы № А43 (проектное наименование) до улицы Хусейн бен Талала со строительством моста через реку Есиль. II очередь – строительство проспекта Тауелсиздик на участке от улицы № А43 (проектное наименование) до улицы Хусейн бен Талала;

- строительство подъездных дорог к коммунальному рынку (западнее шоссе Алаш). II очередь, улица № С316 на участке от улицы № С311 до улицы № 58а;

- строительство улицы № 27 от улицы № 39 до улицы Калдаякова. II очередь КНС.

Ранее сообщалось о проводимой работе по среднему ремонту дорожного полотна по мосту М-1.

В связи с проведением ремонтных работ с 16 июля по 15 августа текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке дороги по мосту М-1 от проспекта Бауыржана Момышулы до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.