Ряд боеприпасов могут гореть и взрываться - Минобороны о текущей ситуации в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны прокомментировало происшествие и текущую ситуацию на складе инженерных боеприпасов в регионе, где 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомтва.

С первых минут возгорания были подняты по тревоге пожарные команды воинской части, которые на пожарной гусеничной и колесной технике приступили к тушению пожара. Вызваны пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы.

Инженерные боеприпасы представляют собой приспособления для подрыва различных объектов, как природных (скал, гор), так и созданных (зданий, сооружений). Могут применяться также для подрыва техники и живой силы противника. Это заряды, фугасы, противопехотные и противотанковые мины, тротил и другие взрывчатые вещества.

Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. Зафиксированные на видео очевидцами трассирующие следы в небе могли быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

В отличие от артиллерийских и реактивных боеприпасов, инженерные боеприпасы не оснащены снарядами. При возгорании и взрыве они создают большую ударную волну, пламя и шумовой эффект. Но при этом не происходит дальнего разлета крупных частей, осколков и фрагментов.

С 19.15 началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка. Затем организована эвакуация жителей 3-х населенных пунктов, расположенных на удалении 3 км от места происшествия. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

В Министерстве обороны создана специальная комиссия, которая под руководством министра обороны с министром по чрезвычайным ситуациям самолетом военно-транспортной авиации около 22.00 вылетела в Жамбылскую область.

На месте происшествия было проведено совещание с участием министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям, акима Жамбылской области, руководителей оперативных штабов госорганов. Скоординированы действия всех госорганов по ликвидации последствий происшествия, в том числе подразделений Вооруженных Сил, департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений.

Военными организовано наблюдение за ситуацией на складе посредством подразделения беспилотных летательных аппаратов, оцепление района происшествия. Кроме того, министр обороны с командующим войсками регионального командования «Юг» на бронетехнике въехали на территорию склада, где осмотрели динамику и первые последствия распространения пожара.

Организована работа оперативного штаба под руководством акима Жамбылской области.

Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом ряд инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количество пламени и шумовой эффект.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Подземных хранилищ на складах не имеется. Хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, зенитных, ракетных, стрелковых) не осуществляется.

Минобороны РК, ранее комментируя ситуацию в Жамбылской области, сообщали, что взрывы прекратились, но пожар еще не потушен. Но после этого прогремел еще один взрыв, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в регионе.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

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