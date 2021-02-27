Ряд автобусов и троллейбусов изменят маршруты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в схемы некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов будет внесено изменение на один день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городской мобильности города сообщили, что в связи проводимыми ремонтными работами троллейбусных линий на ул.Гоголя от ул. Кайырбекова-Бузурбаева 28 февраля, будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов:

- № 25 ТП – в северном направлении ул.Калдаякова - Жибек Жолы – Пушкина – Гоголя – Калдаякова и далее по маршруту.

- № 1, 12 ТП - в восточном направлении ул.Гоголя- Кадаякова- Жибек Жолы – Пушкина и далее по маршруту.

- № 13 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя – далее по действубщей схеме.

- №16 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме.

- №118 – ул. Калдаякова – ул. Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте ул. Коперника) – ул. Калдаякова - далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении.