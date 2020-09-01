Рустам Кайрыев: Послание является хорошим направлением для всех казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осень 2020 года началась с большого плана для развития нашей республики, учитывая Послание Президента Токаева Касым-Жомарта Кемельевича народу Казахстана, которое было озвучено сегодня, отметил член Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана» Рустам Кайрыев, передает МИА «Казинформ».

«Перемены в работе госаппарата, конкурентоспособные сокращения для большей эффективности работы, агентство по реформам и стратегическому планированию, с июля 2021 года чиновников будут оценивать по баллам и факторам, - это все увеличит работоспособность государства в целом, - считает он. - Разрешается использование пенсионных накоплений, с 2021 года более 700 тысяч вкладчиков смогут потратить пенсионные сбережения на приобретение жилья, обучение и лечение, это существенно облегчит бытовые проблемы граждан».

«Считаю верным решением и поддерживаю инициативу Касым-Жомарта Кемельевича о 100-процентном охвате детей дошкольным образованием и внедрением основ предпринимательства в школы и вузы. Это поможет нам вырастить молодое поколение с стремлением открывать собственный бизнес, предприятия, производство, которые дадут дополнительные рабочие места. Если посмотреть на ТОП-50 профессий будущего, по креативу, они под силу для создания молодежи, предпринимательские основы помогут монетизировать их способности.

Обновление коечного фонда и закуп медицинского оборудования, помогут нашим медицинским сотрудникам эффективнее бороться с пандемией коронавируса, на них сейчас лежит большая ответственность, как перед гражданами, так и перед своими семьями, поэтому надбавки медикам за второе полугодие вполне обоснованы и справедливы, так как, несмотря на приятную статистику и уменьшение числа зараженных вирусом, все же в заявлениях мировых специалистов есть волнительные моменты и можно ослабить карантин, но ослаблять подготовку к возможной новой волне нельзя», - отметил Рустам Кайрыев.

«Часто в последнее время бьют тревогу экологи, своевременен и экологический кодекс, который Президент поручил принять до конца года, масштабное озеленение страны и защита национальных парков, это экологическое будущее нашей страны, так же, как и «зеленая» энергетика.

С развитием и резким спросом социальных сетей среди молодежи и школьников, Президентом верно отмечена травля в Интернете, цитирую: «Надо защитить детей от кибербуллинга», в действительности социальные сети - тяжело модерируемый, но полезный в плане информации ресурс и требует особого внимания, так как через них может быть негативное воздействие на наших детей, надо использовать это современное направление, как инструмент доноса информации в позитивном русле, не позволить отдельным заинтересованным лицам, с детства портить психологическое состояние детей. Тут свою роль может сыграть молодежь, которая активно сидит в социальных сетях, с общей гражданской позицией, мы можем отслеживать не приемлемый контент.

Как и предыдущие Послания Елбасы Назарбаева Нурсултана Абишевича, Президента Токаева Касым-Жомарта Кемельевича народу Казахстана, это Послание является хорошим направлением для всех казахстанцев, сейчас, мы живем в тяжелое для всей планеты время, это пандемия коронавируса, которая блокировала почти все виды деятельности, ухудшив экономическую обстановку, но у нас есть четкое виденье в Послании, как развиваться дальше, и мы должны исполнительно придерживаться», - заключил он.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.