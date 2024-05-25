Рустам Карагойшин посетил объекты доступного жилья в Сингапуре

24 мая в ходе рабочей поездки в Сингапур председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин осмотрел объекты доступного жилья, управляемые Housing & Development Board (HDB). Визит был направлен на изучение лучших практик в сфере строительства и управления доступным жильём, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Фото: НУХ "Байтерек"

Housing & Development Board, являющийся самостоятельным департаментом Министерства национального развития Сингапура, был основан в 1960 году и с тех пор занимается предоставлением качественного и доступного жилья для населения Сингапура. HDB строит 80% всего жилья в стране, в то время как частный сектор фокусируется на строительстве элитного жилья.

Фото: НУХ "Байтерек"

В ходе визита Рустам Карагойшин особо отметил уникальные методы HDB в обеспечении доступности жилья и создании устойчивого городского развития.

- Изучение опыта HDB позволяет нам найти новые подходы к решению задач доступного жилья в Казахстане и реализации проектов, которые повысят качество жизни граждан, - отметил председатель правления холдинга.

Основные обязанности HDB включают планирование и строительство новых зданий, реконструкцию существующих, управление и поддержание жилищного фонда, а также предоставление кредитов на покупку земли или государственного жилья. Совет также активно участвует в работах по мелиорации земель и управлении национальными запасами ресурсов.