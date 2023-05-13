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Рустам Исатаев назначен заместителем акима Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Мая 2023, 15:03
Рустам Исатаев назначен заместителем акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Рустам Исатаев назначен заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рустам Маратович родился в 1986 году, имеет высшее образование. В 2008 году изучал экономику в университете Дарем (Великобритания), в 2021 году получил степень магистра государственного управления (Гарвард, США).

Трудовую деятельность начал в 2008 году главным экспертом департамента макроэкономического анализа и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. Занимал должности заместителя председателя Правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest», председателя Комитета по инвестициям МИД РК, посла МИД РК по особым поручениям, заместителя президента ТОО «Евразия Групп Казахстан».

С декабря 2022 года был советником акима Алматинской области.

С 13 мая 2023 года - заместитель акима Алматинской области.

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