15 Июня 2022 15:59

Русские и казахи должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мнением о дружбе между казахским и русским народами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сила в правде, как говорил один из героев в известном фильме. На самом деле, я считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. Я как-то выступал на Экономическом форуме в Бишкеке и говорил о том, что все мы – евразийцы – должны держаться вместе. В этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем, от этого мы все выиграем», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

Президент также ответил на вопрос журналиста о схожести и различии двух народов.

«Наш менталитет, образ мысли похожи, и это надо иметь в виду», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось , что Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно позиции Казахстана в отношении санкционных войн между Россией и Западом, назвав ее «между Сциллой и Харибдой».

