Русло реки Есентай начали чистить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводятся работы по механической очистке русла реки Есентай на участке от проспекта Абая до улицы Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в последний раз комплексная очистка русла реки и ремонтные работы набережной проводились более 10 лет назад. В связи с этим брусчатка пришла в неудовлетворительное состояние.

«В предыдущие годы работы по очистке русла реки проводились фрагментарно для обеспечения пропуска воды. При обследовании русла реки зафиксировано значительное скопление ила и мусора высотой до 1,5 м, поэтому было необходимо привлечение тяжелой спецтехники», - отметили в пресс-службе акимата.

На данном участке не был предусмотрен технологический спуск для специализированной техники в русло реки: подъездные пути отсутствовали либо находились в аварийном состоянии. На сегодня в работах задействованы два мини-погрузчика, экскаватор и тяжелая техника. Согласно расчетным данным, объем ила и песка на участке от проспекта Абая до улицы Сатпаева составляет около 3,5 тысячи кубометров. На сегодня уже вывезено порядка 1,5 тысячи кубометров. Работы планируется завершить до 1 мая этого года.

Также в акимате отреагировали на видео, где была зафиксирована испорченная брусчатка на тротуаре. Сообщается, что причиненный тяжелой техникой ущерб на подъездных путях будет восстановлен силами подрядной организации. Работы по восстановлению тротуарного покрытия уже ведутся.

Кроме того, управлением экологии и охраны окружающей среды разрабатывается проект капитального ремонта русла реки Есентай от проспекта Аль-Фараби до Рыскулова. В проекте будут предусмотрены технологические спуски для спецтехники в русло для эксплуатационных мероприятий. В рамках проекта для удобства горожан будут проведены работы по благоустройству набережной реки и организована прогулочная зона.

Ранее сообщалось, что реки Есентай и Большая Алматинка очистят и облагородят.