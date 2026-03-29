Руслан Курбанов пробился в финал Кубка мира по фехтованию в Астане
Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов вышел в финал Кубка мира в Астане, передает Kazinform со ссылкой на НОК
В полуфинале индивидуальных соревнований казахстанец встречался с Давидом Наги (Венгрия).
Противостояние завершилось победой Курбанова со счетом 15:13.
Таким образом, Руслан Курбанов поборется за золотую медаль домашнего Кубка мира. Соперником будет Роман Свичкар из Украины.
