Руслан Курбанов пробился в финал Кубка мира по фехтованию в Астане

В полуфинале индивидуальных соревнований казахстанец встречался с Давидом Наги (Венгрия).

Противостояние завершилось победой Курбанова со счетом 15:13.

Таким образом, Руслан Курбанов поборется за золотую медаль домашнего Кубка мира. Соперником будет Роман Свичкар из Украины.

Ранее сообщалось, что страйкболисты из Казахстана сенсационно взяли серебро на Чемпионате мира в Абу-Даби.