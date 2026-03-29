телерадиокомплекс президента РК
    18:52, 28 Март 2026 | GMT +5

    Руслан Курбанов пробился в финал Кубка мира по фехтованию в Астане

    Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов вышел в финал Кубка мира в Астане, передает Kazinform со ссылкой на НОК

    Руслан Курбанов пробился в финал Кубка мира по фехтованию в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В полуфинале индивидуальных соревнований казахстанец встречался с Давидом Наги (Венгрия).

    Противостояние завершилось победой Курбанова со счетом 15:13.

    Таким образом, Руслан Курбанов поборется за золотую медаль домашнего Кубка мира. Соперником будет Роман Свичкар из Украины.

    Ранее сообщалось, что страйкболисты из Казахстана сенсационно взяли серебро на Чемпионате мира в Абу-Даби.

    Диана Калманбаева
