Страйкболисты из Казахстана сенсационно взяли серебро на Чемпионате мира в Абу-Даби

Казахстанская команда по страйкболу завоевала серебро на первом Чемпионате мира по страйкболу, который 28 марта 2026 года завершился в Абу-Даби.

Всего в первенстве за победу принимали участие 18 стран. В финале команда из Казахстана уступила страйкболистам из Великобритании. Жюри отметили высокую подготовку казахстанских спортсменов и крепкий командный дух, что и предопределило их второе место на пъедестале.

Страйкбол — командная игра, где через имитацию боевых действий развивают дисциплину, командный дух и военно-патриотические навыки. Безопасность и уважение к сопернику — главные правила игры. Спортсмены используют приводы с пластиковыми шариками размером в 6 мм.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда страйкболистов готовится к участию в чемпионате мира по страйкболу и спидсофту, который впервые пройдет в Абу-Даби в марте 2026 года. О том, как развивается это необычное направление военно-тактических игр у нас в стране — смотрите в фоторепортаже.