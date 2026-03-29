    18:11, 28 Март 2026 | GMT +5

    Страйкболисты из Казахстана сенсационно взяли серебро на Чемпионате мира в Абу-Даби

    Казахстанские спортсмены в финале уступили одной стране, удивив судей и публику командным духом и прекрасной техникой владения приводом, передает агентство Kazinform. 

    Страйкболисты из Казахстана сенсационно взяли серебро на Чемпионате мира в Абу-Даби
    Фото: предоставлено сборной РК по страйкболу

    Казахстанская команда по страйкболу завоевала серебро на первом Чемпионате мира по страйкболу, который 28 марта 2026 года завершился в Абу-Даби.

    Всего в первенстве за победу принимали участие 18 стран. В финале команда из Казахстана уступила страйкболистам из Великобритании. Жюри отметили высокую подготовку казахстанских спортсменов и крепкий командный дух, что и предопределило их второе место на пъедестале.

    Страйкбол — командная игра, где через имитацию боевых действий развивают дисциплину, командный дух и военно-патриотические навыки. Безопасность и уважение к сопернику — главные правила игры. Спортсмены используют приводы с пластиковыми шариками размером в 6 мм.

    Ранее сообщалось, что казахстанская команда страйкболистов готовится к участию в чемпионате мира по страйкболу и спидсофту, который впервые пройдет в Абу-Даби в марте 2026 года. О том, как развивается это необычное направление военно-тактических игр у нас в стране — смотрите в фоторепортаже.

    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
