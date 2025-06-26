РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Руслан Берденов покинул пост сопредседателя партии Respublica

    Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов больше не занимает должность сопредседателя партии Respublica, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Берденов
    Фото: Руслан Берденов /Facebook

    Информацию подтвердили в пресс-службе партии.

    Руслан Берденов стал заместителем акима Шымкента 24 февраля этого года. Вскоре после назначения он сложил депутатские полномочия в Мажилисе.

    Напомним, 21 апреля на Руслана Берденова было совершено покушение. С тяжелыми ранениями он был доставлен в больницу и прооперирован.

    Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

    Как сообщили в городском акимате, к исполнению своих обязанностей он пока не приступил. Руслан Берденов находится на больничном. Временно исполняющим обязанности заместителя акима назначен первый заместитель акима города — Куаныш Асылов.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Шымкент Политические партии
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают