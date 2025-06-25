Завершено расследование дела о покушении на Руслана Берденова

Подозреваемый Ернар Жиенбай, ранее исполнявший обязанности директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент», был задержан 21 апреля на месте происшествия возле здания акимата. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Первоначально планировалось передать дело в суд 21 июня.

— Расследование завершено, в настоящий момент стороны знакомятся с материалами дела. После этого дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд. Пока судебного разбирательства не начато, — пояснили в суде.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан:

⁠часть 3 статьи 24 УК РК — покушение на преступление (умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, не доведённого до конца по независящим от лица обстоятельствам);

пункт 6 части 2 статьи 99 УК РК — покушение на убийство, совершённое способом, опасным для жизни других лиц.

Санкция по данным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет, либо пожизненного заключения с конфискацией имущества или без нее, по решению суда.

Напомним, 21 апреля заместитель акима Шымкента Руслан Берденов был ранен возле здания акимата. Его госпитализировали и прооперировали. Через две недели он был выписан из больницы.