Run for Autism: на средства забегов открываются кабинеты поддержки инклюзии

Этот кабинет стал 25-м по счету, открытым и оснащенным общественным фондом Bolashak Charity в рамках благотворительных забегов 2023–2025 годов в детских садах, школах и колледжах.

В кабинете поддержки инклюзии ясли-сада № 59 «Аққанат» получают поддержку пять детей в возрасте от двух до пяти лет с аутизмом и другими ментальными нарушениями. В кабинете осуществляется социализация детей с особыми образовательными потребностями, формирование речевых, коммуникативных и бытовых навыков. Основное время дети проводят в обычных группах вместе со сверстниками и несколько часов в день они занимаются в кабинете поддержки инклюзии вместе с педагогами-ассистентами.

В команде работают восемь человек — куратор — поведенческий аналитик, пять педагогов-ассистентов, психолог и дефектолог.

Фото: Общественный фонд Bolashak Charity

В мероприятии приняли участие спонсоры и партнеры Run for Autism, родители, блогеры и представители СМИ.

Согласно данным ННПЦ РСИО, в Казахстане более 15 000 детей с аутизмом, из них почти семь тысяч — дошкольники. По неофициальным данным, общее число детей с аутизмом в стране превышает 35 000.

По официальным данным в Астане проживают более 22 тысяч детей с особыми образовательными потребностями (ООП). Вместе с тем, с 2015 года ОФ Bolashak Charity охватил инклюзивным образованием порядка 500 детей и подростков с ООП в Астане.

Кабинет поддержки инклюзии в ясли-саду № 59 «Аққанат» стал одним из 25 кабинетов, открытых и оснащенных ОФ Bolashak Charitу на средства благотворительных забегов Runforautism2023–2025 годов в организациях образования: ясли-сад № 8 «Думан», ясли-сад № 11 «Гауһар», ясли-сад № 24 «Айналайын», ясли-сад № 30 «Қайнар», ясли-сад № 32 «Балдәурен», ясли-сад № 35 «Ертегі», ясли-сад № 36 «Балапан», ясли-сад № 54 «Нур-Ай», ясли-сад № 59 «Аққанат», ясли-сад № 60 «Арай», ясли-сад № 63 «Әсем-Ай», специальный детский сад № 64 «Асыл Бөбек», ясли-сад № 66 «Толағай», ясли-сад № 76 «Әдемі», ясли-сад № 77 «Қошақан», ясли-сад № 80 «Ботақан», ясли-сад № 83 «Жансая», ясли-сад № 86 «Зияткер», ясли-сад № 95 «Алматы», ясли-сад № 98 «Мирас», школа-лицей № 95 города Астаны, ясли-сад № 2 «Алтын күн» и общеобразовательная школа № 1 города Рудный, а также профессионально-технический колледж и технологический колледж города Астаны.

Фото: Общественный фонд Bolashak Charity

Run for Autism — международная инициатива по сбору средств в поддержку исследований в области аутизма, забеги проводятся в крупнейших городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Чикаго и Питтсбург. В Казахстане проект впервые был реализован ОФ Bolashak Charity в 2023 году. Цель инициативы — привлечение внимания общества к вопросам аутизма и ментального здоровья, а также сбор средств для поддержки образовательных программ для детей и подростков с особыми образовательными потребностями.

С 2023 года в забегах Run for Autism приняли участие 6 443 человека, среди них — более 200 детей с особенностями развития. За три года собрано 42 348 444 тенге, на которые открыты 25 кабинетов поддержки инклюзии в образовательных учреждениях Астаны и регионов. Благодаря этому более 160 детей и подростков с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями развития получают необходимую помощь ежедневно. Run for Autism поддержали 79 спонсоров и партнеров, в том числе: акимат города Астана, Eurasian Resources Group (ERG), строительный холдинг «NAK», АО «Евразийский банк», компании «ALSTOM», «MYD Production», «Аrgymaq», «Полезный хлеб», «M Clinic», столичная вода «G-life», казахстанская сеть вкусной еды «Shaurma Food», казахстанский союз спортсменов «Nomad Triathlon Club» и многие другие.

В целом за 10 лет работы ОФ Bolashak Charity открыл 79 кабинетов поддержки инклюзии в 24 городах Казахстана, охватив программами более 2 000 воспитанников детских домов и свыше 10 000 семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими особенностями развития. Фонд также помог вывести из надомного обучения более 1 000 детей, обеспечив им доступ к инклюзивной среде.

— На благотворительные средства, собранные по итогам трех забегов Runforautism мы открыли и оснастили 21 кабинет поддержки инклюзии в детских садах, два кабинета — в школах и еще два кабинета — в колледжах в городах Астаны и Рудный Костанайской области. Благодаря этому качественное инклюзивное образование стало доступно для более чем 160 детей и подростков. Мы закупили необходимое оборудование, учебные материалы и инвентарь для развития и обучения детей. В данном кабинете занимаются пять детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития. Работу специалистов сопровождает поведенческий аналитик нашего фонда. Занятия в КПИ уже демонстрируют результаты — у детей улучшаются навыки социализации и обучения, — сказал директор Общественного фонда Bolashak Charity Азамат Божак.

В фонде отмечают важность ранней поддержки, которая помогает детям подготовиться к школьной среде. Были случаи, когда после занятий в детском саду особенные дети, приходя в школу, уже могли обходиться без педагогов-ассистентов благодаря своевременно оказанной помощи. Это подтверждает, насколько важно открывать кабинеты поддержки инклюзии именно в дошкольных учреждениях.

В апреле 2026 года в Астане состоится четвертый забег Run for Autism.

Напомним, 26 апреля в Астане прошел третий ежегодный благотворительный забег «Run for autism».