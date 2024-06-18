Румыния стартует на ЕВРО-2024 с уверенной победы над Украиной

С разгромного поражения стартовали на Чемпионате Европы по футболу игроки сборной Украины, уступившие соперникам из Румынии со счётом 0-3, передаёт корреспондент агентства Kazinform

«Наводившие шорох» в клубах Европы Зинченко, Лунин, Мудрик, имея большое территориальное преимущество (согласно официальной статистике порядка 70%), трижды пропустили кинжальные контратаки румын.

Отменное выступление в клубах не гарантирует успешного повторения в матчах за сборную и теперь Сергею Реброву предстоит поломать голову перед последующими матчами с Бельгией и Словакией, также выступающих в группе Е.

Завтра, 18 июня, состоятся матчи первого тура в Группе F, где выступает другая сборная из постсоветского пространства - команда Грузии. Она сыграет с Турцией, а потом с Потругалией и Словакией.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.