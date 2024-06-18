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    20:18, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Румыния стартует на ЕВРО-2024 с уверенной победы над Украиной

    Румыния стартует на ЕВРО-2024 с уверенной победы над Украиной
    Фото: UA-Football

    С разгромного поражения стартовали на Чемпионате Европы по футболу игроки сборной Украины, уступившие соперникам из Румынии со счётом 0-3, передаёт корреспондент агентства Kazinform

    «Наводившие шорох» в клубах Европы Зинченко, Лунин, Мудрик, имея большое территориальное преимущество (согласно официальной статистике порядка 70%), трижды пропустили кинжальные контратаки румын.

    Отменное выступление в клубах не гарантирует успешного повторения в матчах за сборную и теперь Сергею Реброву предстоит поломать голову перед последующими матчами с Бельгией и Словакией, также выступающих в группе Е.

    Завтра, 18 июня, состоятся матчи первого тура в Группе F, где выступает другая сборная из постсоветского пространства - команда Грузии. Она сыграет с Турцией, а потом с Потругалией и Словакией.

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.

    Теги:
    Футбол ЕВРО-2024 Украина Румыния Европа Euro-2024
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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