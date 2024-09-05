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    04:39, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Румыния поменяла кандидата на пост еврокомиссара

    Румыния поменяла кандидата на пост еврокомиссара
    Фото: Dati Bendo/ EU/Dati Bendo

    Рассчитывая получить экономический портфель в новом составе Еврокомиссии, Румыния заменила своего кандидата в еврокомиссары на Роксану Мынзату, в соответствии с просьбой Урсулы фон дер Ляйен о гендерном паритете. Об  этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Евродепутат Роксана Мынзату — кандидат в еврокомиссары от Румынии. Изначально планировалось, что в состав Европейской комиссии войдёт вице-председатель Европарламента Виктор Негреску. Но в последний момент румынское правительство решило его заменить. Этот шаг стал ответом на стремление Урсулы фон дер Ляйен обеспечить гендерный баланс в руководящем органе ЕС.

    Бухарест надеется получить экономический портфель в её кабинете и поэтому сделал ставку на бывшего министра по европейским фондам Мынзату.

    — Повышение конкурентоспособности Евросоюза — одна из задач, которые стоят перед нами. Ведь это очевидно в условиях сегодняшней глобальной конкуренции. Европа должна действовать, необходимо развивать промышленность. Председатель фон дер Ляйен поставила амбициозные цели в этом направлении, связанные с развитием чистой, экологичной промышленности на континенте, — отметила кандидат Румынии на пост еврокомиссара Роксана Мынзату.

    Теги:
    Евросоюз Румыния Европа Европарламент Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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