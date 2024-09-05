Румыния поменяла кандидата на пост еврокомиссара

Рассчитывая получить экономический портфель в новом составе Еврокомиссии, Румыния заменила своего кандидата в еврокомиссары на Роксану Мынзату, в соответствии с просьбой Урсулы фон дер Ляйен о гендерном паритете. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Евродепутат Роксана Мынзату — кандидат в еврокомиссары от Румынии. Изначально планировалось, что в состав Европейской комиссии войдёт вице-председатель Европарламента Виктор Негреску. Но в последний момент румынское правительство решило его заменить. Этот шаг стал ответом на стремление Урсулы фон дер Ляйен обеспечить гендерный баланс в руководящем органе ЕС.

Бухарест надеется получить экономический портфель в её кабинете и поэтому сделал ставку на бывшего министра по европейским фондам Мынзату.