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    12:52, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Чем руководствуются казахстанские компании под санкциями, прокомментировал Арман Шаккалиев

    Арман Шаккалиев
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев после пленарного заседания в Мажилисе рассказал, что две казахстанские компании, оказавшиеся в американских санкционных списках, уже не работают. Однако в этом вопросе действует экономический прагматизм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он пояснил, что никаких дополнительных списков с казахстанскими компаниями под международными санкциями у Минторговли нет. При этом Шаккалиев отметил спекуляции различных экспертов из ближнего и дальнего зарубежья, которые дают оценки казахстанской торговле в этом ключе и делают выводы «на пустом месте».

    — Руководствуемся экономическим прагматизмом. Выгодно торговать? Мы торгуем. Не выгодно? Мы не торгуем. Есть международные обязательства, и мы их соблюдаем, — заявил он.

    Министр подчеркнул, что у Казахстана есть собственные экономические интересы во внешней торговле.

    Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении.

    Теги:
    Торговля Санкции Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции Комментарий Мажилис
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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