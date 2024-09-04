Чем руководствуются казахстанские компании под санкциями, прокомментировал Арман Шаккалиев

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев после пленарного заседания в Мажилисе рассказал, что две казахстанские компании, оказавшиеся в американских санкционных списках, уже не работают. Однако в этом вопросе действует экономический прагматизм, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он пояснил, что никаких дополнительных списков с казахстанскими компаниями под международными санкциями у Минторговли нет. При этом Шаккалиев отметил спекуляции различных экспертов из ближнего и дальнего зарубежья, которые дают оценки казахстанской торговле в этом ключе и делают выводы «на пустом месте».

— Руководствуемся экономическим прагматизмом. Выгодно торговать? Мы торгуем. Не выгодно? Мы не торгуем. Есть международные обязательства, и мы их соблюдаем, — заявил он.

Министр подчеркнул, что у Казахстана есть собственные экономические интересы во внешней торговле.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект «О защите прав потребителей» в первом чтении.