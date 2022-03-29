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Руководство Совета Европы: Намеченные реформы Казахстана приведут к укреплению демократии

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Марта 2022, 14:45
Руководство Совета Европы: Намеченные реформы Казахстана приведут к укреплению демократии

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Киефер выразил поддержку намеченным Президентом Казахстана реформам в сфере децентрализации и укрепления местного самоуправления. Об это мпреедает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Руководители ключевых директоратов Совета Европы Александр Гессель (по политическим вопросам) и Верена Тэйлор (по программам), внимательно ознакомившись с Посланием Главы государства, подчеркнули, что в целом все выдвинутые инициативы ведут страну к положительным преобразованиям, укреплению демократии, соблюдению верховенства права и защите прав граждан. Такие месседжи были обозначены собеседниками в ходе встречи с Генеральным консулом РК в Страсбурге Ануарбеком Ахметовым.

«Мы приветствуем усилия Казахстана в сфере децентрализации и готовы оказывать стране необходимое содействие, имея накопленный опыт и энергию наших местных лидеров из стран Европы. Будем рады видеть представителей местных властей вашей страны на мероприятиях Конгресса. Полностью осознавая глубину предстоящих в Казахстане преобразований, мы хотим отметить из собственного опыта, что это не будет «спринтерский забег», но «марафон на длинную дистанцию», когда потребуются большая выдержка и последовательность», - сказал А.Киефер.

«Я поддерживаю намеченные Президентом К.Токаевым реформы и вижу, что практически по всем направлениям имеются возможности для сотрудничества с институтами Совета Европы, - поделилась В.Тэйлор, - поэтому мы готовы предоставить казахстанским госорганам целевые тренинги в ближайшее время».

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«Лично посмотрев и послушав Послание Президента Токаева, я понимаю масштабность предстоящей внутриполитической перестройки в государстве и вижу твердый настрой руководства на укрепление демократических институтов. На этом фоне мы хотим заверить в продолжении курса Совета Европы на укрепление сотрудничества с Казахстаном», - заявил А.Гессель.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы занимается укреплением региональной демократии в 46 государствах-членах и мониторингом реализации Европейской хартии местного самоуправления. В состав Конгресса входят 612 представителей из более 150 тыс. местных и региональных органов власти государств-членов Совета Европы. Директорат Совета Европы по политическим вопросам вырабатывает внешнеполитический курс организации, при этом Директорат по программам занимается администрированием технической поддержки приоритетным для организации странам.

МИД РК   Евросоюз   Реформы Токаева   Европа  
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