Руководство Минэнерго ознакомилось с состоянием ТЭЦ Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки министр энергетики РК Болат Акчулаков в Туркестанскую область и представители областного акимата посетили ТЭЦ-5 города Кентау и ознакомились с состоянием теплоцентрали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи с населением Туркестанской области глава профильного ведомства Болат Акчулаков рассказал о высокой изношенности Кентауской ТЭЦ, которая является единственным источником тепловой энергии в городе.

Максимальное потребление тепловой энергии города составляет 109 Гкал/ч, в том числе многоквартирные жилые дома – 46 Гкал/ч (43%); социальные, коммерческие объекты и прочее в количестве 24 Гкал/ч (22%); частный сектор – 39 Гкал/ч (36%).

Кентауская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1952 году. Износ основного оборудования ТЭЦ-5 достиг 100%.

Из-за убыточного тарифа, который не покрывает расходы на производство и передачу тепловой энергии, местным исполнительным органом из бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для подготовки к отопительному сезону. Однако выделяемые средства покрывают текущие ремонты оборудования электростанции и тепловых сетей.

Для подготовки ТЭЦ-5 и тепловых сетей к отопительному сезону 2021-2022 гг. из местного и областного бюджетов было выделено 1,9 млрд. тг, из которых 1,2 млрд. тг. – на приобретение угля, а на ремонт оборудования ТЭЦ-5 и тепловых сетей было выделено всего 757 млн тг., при необходимых 3 млрд 180 млн тг.

Недостаточность финансирования ремонтов и модернизации тепловых сетей привела к увеличению износа тепловых сетей на 9% за последние 4 года, с 47% до 56%.

По итогам встречи глава ведомства озвучил ряд конкретных поручений по всем проблемным вопросам ТЭЦ-5 и особо обратил внимание руководителей ГКП «Кентау сервис» на необходимость обеспечения нормативным запасом топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона.

«В целях стабильного теплоснабжения Кентау акимату города необходимо принять решение по перспективам развития теплоснабжения», - заключил министр.

Ранее был предложен альтернативный вариант развития системы теплоснабжения города путем перевода действующих потребителей с ТЭЦ на автономное отопление с установкой индивидуальных газовых котлов в многоэтажных жилых домах. Предварительная стоимость альтернативного проекта составила 24,2 млрд тенге.

Также министр энергетики РК в ходе рабочей поездки побывал на АО «Кентауский трансформаторный завод» и ознакомился со всем технологическим процессом.

Завод известен как ведущий казахстанский производитель трансформаторного оборудования широкого применения, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику Казахстана, а также осуществляет экспорт продукции на территорию СНГ и стран Средней Азии.

За прошедшие годы перечень продукций завода достиг более 400 наименований. Основной стратегией завода является поставка на рынок лучшей электротехнической продукции, соответствующей требованиям потребителей по качеству, цене, условиям поставки и предоставляемому сервису. Сегодня завод по праву является лидером отечественного электромашиностроения.

Также завод развивает импортозамещение с использованием новейшего высокотехнологичного оборудования ведущих западных и европейских фирм, которые по праву считаются одними из лучших в мире. Доля казахстанского содержания при изготовлении оборудования составляет 85%.