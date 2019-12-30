Руководство Казахстана намерено осуществлять серьезные преобразования – азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Высшее руководство Казахстана намерено осуществлять серьезные институциональные, экономические и социальные преобразования. Такое мнение в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» озвучил эксперт-экономист, доктор экономических наук, заместитель директора русской экономической школы азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов после ознакомления с выступлением Президента РК Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Как считает Э. Мамедов, речь идет, в первую очередь, о преобразовании в плане серьезного переформатирования социальной, политической и вместе с тем экономической повестки дня. В выступлении Президента К. Токаева были упомянуты вопросы, связанные с налоговым стимулированием, с формированием соответствующего климата для наращивания деловой активности, а также разработкой качественно новой стратегии по денежно-кредитной составляющей.

«Это один из важнейших сегментов с точки зрения социально-экономических преобразований в Казахстане. Это проблема всего постсоветского пространства, потому что мы видим, что именно проблемы недостаточной развитости денежно-кредитной составляющей являются основным барьером системности и комплексности экономической политики», - считает он.

По мнению Э. Мамедова, с понижением валютно-сырьевой обеспеченности стран региона будет возрастать потребность более углубленной интеграции и на Евразийском пространстве и технологической кооперации хозяйствующих субъектов в регионе.

«Поэтому экономические преобразования должны носить системный и комплексный характер, в том числе, конечно же, они должны касаться денежно-кредитной составляющей, которая должна существенно смягчиться и обеспечить опережающий рост национальной экономики Казахстана», - резюмировал собеседник.

Напомним, 20 декабря в Нур-Султане прошло второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.