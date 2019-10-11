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Руководство футбольной команды «Кыран» предупредили за невыполнение условий договора

11 Октября 2019 19:11
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Руководство футбольной команды «Кыран» предупредили за невыполнение условий договора

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области обеспокоены сложившейся ситуацией в футбольной команде «Кыран». Футболисты уже семь месяцев не получают заработную плату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанcкой области.

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Напомним, футбольная команда «Кыран» три года назад перешла в доверительное управление гражданину А.Исабаеву сроком на 10 лет. Ранее владельцы клуба встретились с заместителем акима области и руководителями соответствующих управлений. На встрече стороны обсудили финансовые проблемы, возникшие в клубе. Ознакомившись с положением футбольной команды, руководство региона подчеркнуло, что в первую очередь необходимо погасить задолженность перед спортсменами.

Вместе с тем, сегодня в Туркестане состоялась пресс-конференция с участием администрации футбольного клуба и представителями областного управления физической культуры и спорта, управления финансов и управления стратегии и экономического развития.

По данным областного управления финансов, доверенное лицо не выполнило условия договора. Выяснилось, что А. Исабаев без согласования с областным управлением физической культуры и спорта повышал заработную плату сотрудникам и неоднократно менял директоров.

Кроме того, выделенные в этом году 281 млн. тенге из областного бюджета были использованы не по назначению. В частности, средства направили на создание еще одной команды при футбольном клубе «Кыран», для участия во второй лиге.

В результате выявленных нескольких нарушений областное управление финансов направило уведомление руководителям футбольной команды «Кыран» о невыполнение условий договора. Имущество должно быть возвращено государству в течение 10 дней с момента расторжения договора. Если доверительный управляющий не согласен с этими требованиями, областное управление финансов оставляет за собой право обратиться в суд.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Спорт,
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