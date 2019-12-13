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Руководителям СМИ и подразделений МИОР РК вручили госнаграды накануне Дня Независимости
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителей СМИ и подразделений МИОР РК наградили государственными наградами накануне Дня Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Торжественная церемония прошла в Министерстве информации и общественного развития. Государственные награды накануне Дня Независимости вручил глава ведомства Даурен Абаев.
Также руководители различных СМИ и подразделений Министерства получили медали «Ерен еңбегі үшін», почетные грамоты Республики Казахстан и Благодарственные письма Премьер-Министра.
Орденом «Курмет» наградили первого заместителя председателя Правления «Агентство «Хабар» Рината Кертаева.
«Я имею опыт в журналистике более 20 лет, если считать с первого курса факультета журналистики, я думаю, что данная оценка - это, прежде всего, оценка труда и деятельности моих учителей, профессоров, которые мне преподавали, это высшая оценка деятельности моих коллег, всех хабаровцев. Хочу поблагодарить за такую большую оценку руководство страны, руководство МИОР», - сказал он.
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