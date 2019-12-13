+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -4 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Руководителям СМИ и подразделений МИОР РК вручили госнаграды накануне Дня Независимости

13 Декабря 2019 02:14
Поделиться:
Руководителям СМИ и подразделений МИОР РК вручили госнаграды накануне Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителей СМИ и подразделений МИОР РК наградили государственными наградами накануне Дня Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Новости по теме

Стали известны имена победителей «Елорда жастары сыйлығы - 2019»
В Казахстане учреждена награда за вклад в развитие сферы энергосбережения Казахстанские воины-интернационалисты получили награды спустя 30 лет

Торжественная церемония прошла в Министерстве информации и общественного развития. Государственные награды накануне Дня Независимости вручил глава ведомства Даурен Абаев.

Также руководители различных СМИ и подразделений Министерства получили медали «Ерен еңбегі үшін», почетные грамоты Республики Казахстан и Благодарственные письма Премьер-Министра.

Орденом «Курмет» наградили первого заместителя председателя Правления «Агентство «Хабар» Рината Кертаева.

«Я имею опыт в журналистике более 20 лет, если считать с первого курса факультета журналистики, я думаю, что данная оценка - это, прежде всего, оценка труда и деятельности моих учителей, профессоров, которые мне преподавали, это высшая оценка деятельности моих коллег, всех хабаровцев. Хочу поблагодарить за такую большую оценку руководство страны, руководство МИОР», - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, День Независимости ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив