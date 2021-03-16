Руководителя управления городской мобильности Алматы подозревают в получении взятки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы расследуется уголовное дело в отношении руководителя управления городской мобильности мегаполиса по факту получения взятки. Об этом сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досудебное расследование в отношении Адилова Е.М. по факту получения взятки начато 16 февраля текущего года по статье 366 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Получение взятки в значительном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств дела. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - ответили на официальный запрос МИА «Казинформ» заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Алматы Талгат Башев.

Напомним, в июне прошлого года распоряжением акима города Ерлан Адилов был назначен руководителем управления городской мобильности Алматы.

Ерлан Адилов родился в 1976 году, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева. Имеет два высших образования в сфере транспорта и юриспруденции.

Трудовую деятельность начал сотрудником службы безопасности в частных организациях. В сфере транспорта начал работу инженером по технике безопасности в ТОО «Автобусный парк №4» Алматы. В государственную службу вступил в 2007 году сотрудником районного акимата.

С 2008 года работал в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, где начинал с должности специалиста отдела транспорта. За годы работы успел пройти все ступени государственной службы. С 2018 года по 2020 год занимал должность заместителя руководителя управления городской мобильности.