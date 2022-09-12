Руководителя управления энергетики и ЖКХ назначили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Дастан Шалтабаев назначен руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шалтабаев Дастан Турарбекович родился в 1973 году. В 1995 г. окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «строительные изделия и продукция конструкций», в 2012-ом - Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «право».

Трудовую деятельность начал в 1997 г. ведущим специалистом Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям. В разные годы работал главным специалистом Алматинского городского управления по ЧС, заведующим сектором Национальной комиссии по ценным бумагам РК, в РГП «Хозяйственное управление», главным специалистом департамента образования Алматинской области, заместителем начальника управления строительства, главным специалистом Алматинского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, руководителем отдела архитектуры и градостроительства Жамбылского, Карасайского районов, руководителем управлений строительства, архитектуры и градостроительства Алматинской области, государственных закупок, заместителем акима Жамбылского района, акимом города Талдыкорган, советником акима Алматинской области, руководителем представительства АО «Алатау» по развитию Алматинской области, руководителем департамента по защите прав потребителей Алматинской области.

С августа 2022 года занимал должность руководителя департамента по защите прав потребителей Жетысуской области.

Недавно в Алматинской области назначили новые руководители управлении экономики и бюджетного планирования, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог, заместитель акима.