14:51, 13 Май 2024 | GMT +6
Руководители миграционных ведомств СНГ соберутся в Душанбе
28-е заседание Совета руководителей миграционных органов стран-участниц Содружества Независимых Государств состоится 28 мая в Душанбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар».
В работе заседания примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Туркменистана, Узбекистана, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств и Генеральной Конфедерации профсоюзов.
В рамках заседания предусмотрены двусторонние встречи руководства соответствующих миграционных органов Таджикистана с Российской Федерацией.