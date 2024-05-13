РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 13 Май 2024 | GMT +6

    Руководители миграционных ведомств СНГ соберутся в Душанбе

    СНГ
    Фото: khovar.tj

    28-е заседание Совета руководителей миграционных органов стран-участниц Содружества Независимых Государств состоится 28 мая в Душанбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    В работе заседания примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Туркменистана, Узбекистана, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств и Генеральной Конфедерации профсоюзов.

    В рамках заседания предусмотрены двусторонние встречи руководства соответствующих миграционных органов Таджикистана с Российской Федерацией.

    Теги:
    Сотрудничество Таджикистан СНГ Мировые новости Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!