Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности

26 Ноября 2022, 14:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан», а также «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 6

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей».

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 7