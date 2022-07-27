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Руководителей территориальных органов назначили в КНБ
27 Июля 2022 13:22

Руководителей территориальных органов назначили в КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба КНБ РК сообщила о назначении руководителей территориальных органов Комитета национальной безопасности, передает МИА «Казинформ».

Назначены руководители территориальных органов КНБ:

- ДКНБ по области Абай Валениязов Бахытжан Сырымович;

- ДКНБ по Алматинской области Ибраев Рустам Жиянович;

- ДКНБ по Карагандинской области Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;

- ДКНБ по Восточно-Казахстанской области Кокумбаев Ринат Тулеуханович;

- ДКНБ по области Ұлытау Укенов Саламат Хамитович;

- ДКНБ по области Жетісу Наймантаев Алмас Тлепбергенович;

- ДПС по Восточно-Казахстанской области Рахимов Серик Гарипович;

- ДПС по Туркестанской области Жумадилов Мадияр Бекдаирович;

- ДПС по Кызылординской области Аимбетов Айдар Аканович;

- ДПС по Атырауской области Абесов Адиль Нурсагатулы;

- ДПС по области Жетісу Нарбаев Марат Кунанбаевич;

- ДПС по области Абай Жуманов Санат Маратович.


Фото: gov.kz
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