Руководителей нескольких акиматов оштрафовали за свалки в Алматинской области

27 Декабря 2022, 13:56

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за нарушение экологических требований к административной ответственности привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области совместно с департаментом экологии проведен анализ состояния законности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. С помощью геопортала АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» на территории области выявлена 351 стихийная свалка, в частности в Енбекшиказахском районе – 61, Илийском – 91, Карасайском – 56, Талгарском – 33 и в городе Конаеве – 85. Из них ликвидировано 247 стихийных свалок, неликвидированными остаются 104.

В прокуратуре области отметили, что стихийные свалки накапливаются в течении длительного времени из-за отсутствия контроля со стороны местных исполнительных органов, что приводит к многочисленным негативным последствиям: загрязнение почвы, атмосферного воздуха, ухудшение санитарной обстановки. Об этом свидетельствуют многочисленные критические публикации в средствах массовых информации и социальных сетях.

«По представлению прокуратуры департаментом экологии к административной ответственности по части 3 статьи 344 КРКобАП привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаев в виде штрафа по 100 МРП каждый (306 300 тенге)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.