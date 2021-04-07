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    09:36, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Руководителей букмекерской конторы «Finbet» осудили в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы Агентства по финансовому мониторингу РК завершено досудебное расследование в отношении руководителей букмекерской конторы «Finbet», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Следствием установлено, что руководители букмекерской конторы «Finbet» наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 300 млн. тенге. Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях. Приговором суда трое обвиняемых признаны виновными по ст. 307 ч.3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере), двум организаторам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, а одному назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,4 млн. тенге», - сообщили в ведомстве

    По уголовному делу конфискованы денежные средства и другое имущество на сумму более 100 млн. тенге.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Алматы Правоохранительные органы
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