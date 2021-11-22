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    14:27, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Руководителей 12 организаций оштрафовали за дороги в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области проверили состояние дорог и оштрафовали руководителей 12 организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    По поручению начальника департамента полиции Туркестанской области генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова, стражи порядка совместно с руководством управления коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате г. Туркестана организовали рейдовые мероприятия. Представители акимата и полицейские проверили качество и безопасность дорог областного центра.

    Во время проверки выявлены ряд недостатков. К примеру, допущены ошибки при проведении коммуникационных сетей. То есть, были выявлены подрядчики, которые перекрыли улицы и проводили работу без установки каких-либо специальных знаков. Это создавало препятствие учащимся, идущим в школы, и общественному транспорту. В это связи , подрядчикам даны указания привести разбитый асфальт в соответствие.

    В ходе рейда по проверке качества и обеспечению дорожной безопасности, в отношении руководителей и ответственных лиц 12 организаций составлены 65 административных протоколов. Из них 7 нарушителей привлекли к ответственности по ст. 462 КоАП «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований» и 58 по ст. 631 КоАП «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».


    Теги:
    МВД РК Дороги Закон и право Туркестанская область
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