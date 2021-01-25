Руководителем управления социального благосостояния Алматы назначена Назира Тогизбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления социального благосостояния города Алматы назначена Назира Тогизбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Назира Асылбековна Тогизбаева родилась в городе Кызылорде.

Окончила Кызылординский политехнический институт по специальности «Экономика и управление», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция», аспирантуру КазНУ имени аль-Фараби. Кандидат экономических наук.

В 1999-2003 годы работала в акимате Кызылординской области, прошла трудовой путь от ведущего специалиста до руководителя. Также в разные годы работала в коммерческих организациях.

В акимате города Алматы работает с 2016 года. Занимала должности главного инспектора акима города Алматы, секретаря городской Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы.

До назначения являлась заместителем руководителя управления общественного развития города Алматы.

Замужем, имеет детей.

Ранее руководителем управления социального благосостояния города была Рахат Шимашева. Недавно она стала депутатом маслихата Алматы.