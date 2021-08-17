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Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в коррупции
17 Августа 2021 10:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства» Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.
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Он подозревается в получении от предпринимателей области взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий.
14 августа т.г. с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
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