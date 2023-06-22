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Руководитель управления акимата задержан в Шымкенте

Редактор:  
Артем Волков
22 Июня 2023, 10:41
Руководитель управления акимата задержан в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, передает МИА «Казинформ».

Он подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается, иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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