Руководитель отдела ЖКХ и замакима Степногорска наказаны за нарушения в госзакупках

О выявленных нарушениях акиматом города Степногорска в сфере государственных закупок сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

— Установлено, что недобросовестные чиновники при проведении государственных закупок в конкурсной документации выставляли требования, ограничивающие конкурентную среду среди потенциальных поставщиков, и не предусматривали наличие документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара национальным стандартам. По результатам прокурорского реагирования четыре государственные закупки на общую сумму 237 млн тенге отменены, — озвучили подробности в ведомстве.

Наказание за допущенные нарушения понес руководитель отдела ЖКХ города Степногорска, который был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 207 КоАП в виде штрафа в размере 50 МРП, а заместитель акима, курирующий данное направление, привлечен к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, ограничивающие участие потенциальных поставщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что госзакупки Казахстана перешли на единую цифровую платформу.