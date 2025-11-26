РУ
    12:13, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Руководитель отдела ЖКХ и замакима Степногорска наказаны за нарушения в госзакупках

    После вмешательства прокуратуры города Степногорска были отменены четыре государственные закупки на общую сумму 237 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госзакупки
    Фото: Kazinform

    О выявленных нарушениях акиматом города Степногорска в сфере государственных закупок сообщили в прокуратуре Акмолинской области. 

    — Установлено, что недобросовестные чиновники при проведении государственных закупок в конкурсной документации выставляли требования, ограничивающие конкурентную среду среди потенциальных поставщиков, и не предусматривали наличие документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара национальным стандартам. По результатам прокурорского реагирования четыре государственные закупки на общую сумму 237 млн тенге отменены, — озвучили подробности в ведомстве. 

    Наказание за допущенные нарушения понес руководитель отдела ЖКХ города Степногорска, который был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 207 КоАП в виде штрафа в размере 50 МРП, а заместитель акима, курирующий данное направление, привлечен к дисциплинарной ответственности.

    В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, ограничивающие участие потенциальных поставщиков. 

    Напомним, ранее сообщалось, что госзакупки Казахстана перешли на единую цифровую платформу. 

