Руководитель главного аэропорта Нидерландов ушел в отставку

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор нидерландского аэропорта «Schiphol» (Амстердам) Дик Беншоп вышел в отставку после нескольких месяцев хаоса в аэропорту, но останется на посту до тех пор, пока не будет найдена замена, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Дик Беншоп, возглавляющий группу «Schiphol» с 2018 года, отметил, что было много критики в адрес того, как аэропорт справлялся с проблемами, и как он выполнял свои обязанности в качестве генерального директора.

«Я ухожу по собственному желанию, чтобы дать «Schiphol» возможность начать новую жизнь», - сказал он в заявлении для прессы. - Не хочу, чтобы внимание, сосредоточенное на моей персоне, стало помехой для аэропорта».

По его словам, в ближайшее время будут введены новые меры безопасности в аэропорту.

Нидерландская пресса пишет, что пассажиры месяцами стояли в длинных очередях аэропорта из-за нехватки сотрудников службы безопасности и обработки багажа, и на этой неделе официальные лица снова призвали авиакомпании отменить рейсы из-за текущих проблем.

В летний период персоналу авиагавани выплачивалась надбавка в размере 5,25 евро в час, но с начала сентября эта надбавка была в значительной степени отменена.

В понедельник, например, 13% сотрудников службы безопасности не вышли на работу. Согласно веб-сайту Luchtvaartnieuws.nl, официальные лица аэропорта просят авиакомпании сократить количество рейсов на 18% в октябре.

















Фото: www.dutchnews.nl