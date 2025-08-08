Нанесен сильный удар по доверию - руководитель благотворительного фонда «Асар-Уме»

Один из гостей, руководитель благотворительного фонда «Асар-Уме» Асхат Нурмашев рассказал о сегодняшнем состоянии дел благотворительного фонда.

- Сейчас в нашей сфере не легкий период. С начала года мы вместе с населением дали жилье 72 семьям, в 12 регионах обучаем 50 детей. За этот период в 2024 году мы предоставили жилье 150 семьям. Потому что, кроме вопроса денег, был нанесен сильный удар по доверию, — сказал А.Нурмашев.

Далее спикеру был задан вопрос о том, как отличить действительно нуждающихся в помощи.

- Самая важная работа начинается с этого момента, потому что большинство думают, что 4-5 человек объединяются, отправляют в таргетинг, сторис, и на этом работа заканчивается. Самое главное, нужно отличить, подходящая ли это семья, не мошенники ли они. Потому что такие случаи уже были. Например, многие могут видеть, что люди живут на даче, сочувствуют им и начинают помогать. Мы работаем в этой сфере 5-6 лет, и тщательно проверяем семью. Мы видели некоторые семьи, которые могут поселиться в готовом обрушиться доме на 1-2 месяца, чтобы собрать денег. Это не от хорошей жизни, и все же они 2-3 месяца назад не жили в таких условиях. Они специально арендуют такие дома, начинают приглашать волонтеров, представителей фондов и говорят, что у них такая вот трудная ситуация, 4-5 детей — мы все это проверяем. Проверяем не только документы, но также идем и в полицейский участок. Распрашиваем соседей, они тоже многое знают. Затем узнаем, что они покупают в магазине, есть ли у них долг, и тогда формируется картина. Мы несколько раз ездили в другие города с инфлюенсерами, где волонтеры говорят, что на бумаге данные одни, а на месте ситуация другая, — рассказал А.Нурмашев.

