Рухнувшее дерево повредило автомобили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы рухнувшее дерево пробило лобовое стекло одного из авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Видео с места происшествия опубликовали прохожие в соцсетях. Сообщается, что инцидент произошел по улице Ади Шарипова.

Под постом многие предположили, что дерево возможно было в аварийном состоянии.

В ДЧС Алматы прокомментировали случай.

«24 августа в 13:05 от прохожих поступило сообщение о том, что в Алмалинском районе, по улице Ади Шарипова возле дома 120, произошло падение дерева на две автомашины марки Kia Rio и Chevrolet Cobalt. Для расчистки места происшествия на место направлена служба спасения 109 акимата Алматы. Жертв и пострадавших нет», - отметили в пресс-службе ДЧС города.

Ранее сообщалось, что в этом году в Алматы планируется вырубить 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо них планируется высадить 169 250 тысяч молодых саженцев.

Также руководитель «Зеленой комиссии» по Алмалинскому району Омар Нурхайдаров объяснял, как определяют аварийные деревья в городе.