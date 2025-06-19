Руднику «Жомарт» дали разрешение на возобновление горных работ

Напомним, 17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» произошла трагедия — на шахте рудника произошло обрушение. За зоной обрушения остались семь горняков.

— Мы не снимаем с себя ответственности. Обеспечение безопасности каждого работника — наша прямая задача и моральный долг. Мы обязаны извлечь уроки из произошедшего и сделать все возможное, чтобы подобное больше не повторилось. Именно поэтому с первых дней после аварии была начата масштабная, системная работа по ликвидации последствий и созданию условий для безопасного возобновления производственной деятельности. Мы опираемся на достижения науки, опыт лучших специалистов и объединенные усилия всех, кто неравнодушен, — отметил глава компании.

К этой работе были привлечены ведущие научные и инженерные организации, проведен комплекс глубоких исследований, внедрены системы мониторинга и контроля, разработаны технические решения, согласованные с государственными надзорными органами.

— И благодаря совместному, кропотливому труду научных-исследовательских центров, технических, экспертных организаций и работников нашей компании, руднику «Жомарт» официально дано разрешение на возобновление горных работ. Это решение принято после тщательной оценки состояния выработок, уровня безопасности и готовности персонала, - сообщил Нурахмет Нуриев.

Напомним, в феврале этого года по факту ЧП на руднике в Улытау возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау.

Были обнаружены тела шести сотрудников ТОО «Корпорация Казахмыс». К утру в ходе поисково-спасательных работ на руднике было найдено тело седьмого сотрудника.

«Корпорация Казахмыс» назвала представительную причину обрушения горных масс на шахте рудника Жомарт.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау.

Позже был опубликован список погибших шахтеров на руднике «Жомарт».