Рудник обрушился в России: под завалами могут находиться 8 человек

В Магаданской области на угольном разрезе Кадыкчанский произошел сход горной массы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек, — сообщили в МЧС России.

К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики. Задействованы 16 человек и 6 единиц техники.

Среди основных версий ЧП рассматривается потеря устойчивости борта угольного разреза.

Окончательные причины происшествия будут установлены после обследования места обрушения специалистами.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

