Рудненские теплосети намерены передать в частные руки

Согласно документу, предлагается реализовать долю государства или контрольный пакет стратегическому инвестору в сфере теплоснабжения с целью привлечения частных средств, повышения эффективности и конкурентоспособности.

Стоит отметить, что это решение было неожиданным — предприятие до 2020 года находилось в руках АО «ССГПО», и только после стало государственным.

Имущественный комплекс включает в себя здания и сооружения, в том числе теплотрассы, перекачивающие насосные станции, административно-производственный корпус, склады, гаражи, котельную и производственные корпуса.

Товарищество относится к субъектам естественных монополий, его доход формируется за счёт тарифов, при этом действует существенный кассовый разрыв, так как тарифы не покрывают фактические производственные расходы.

Руководитель предприятия Олег Абылкаиров заявил, что возможно этот вопрос еще будет рассматриваться, обсуждаться.

— Мы обратили на это внимание, надеемся на то, чтобы обсуждение какое-то было, — пояснил он.

Всего в список включили 473 объекта по Казахстану. Из них 49 — в Костанайской области. В каталоге указаны теплоэнергетические компании Аркалыка, Лисаковска и других районов, ветеринарные станции.

Кроме того, теплоэнергетическая компания Костаная. В документе указано, что в 2021 году предприятием начата выплата основного долга по кредитным договорам, привлеченным для реализации программы реконструкции теплосетей «Нурлы Жол». Возврат средств осуществляется по графику, остаток основного долга продолжает погашаться в установленном порядке.

В марте 2025 года сообщалось, что около 500 предприятий с госучастием планируют приватизировать в Казахстане.

Ранее ВАП указала на необходимость ускорить темпы по приватизации.