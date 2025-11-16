Ручку для диагностики рака впервые протестировали в Бразилии

Изобретение создала 33-летняя бразильский химик Ливия Эберлин. Ручка портативна и считывает молекулярную сигнатуру тканей, определяя, являются ли они здоровыми или раковыми. Такая технология позволяет хирургу убедиться, что опухоль удалена полностью, делая операции более безопасными и эффективными.

— Ручка имеет резервуар с водой. Кончик прибора захватывает молекулы из ткани и направляет их в масс-спектрометр, который определяет, злокачественная ли ткань, — пояснила Эберлин.

Система использует искусственный интеллект для сравнения молекулярного профиля с базой данных и выдает результат за 90 секунд.

На первом этапе исследований проанализировано более 200 образцов тканей, показавших точность выявления рака на уровне 97%. Общие клинические испытания продлятся 24 месяца с участием 60 пациентов: 30 с раком легкого и 30 с раком щитовидной железы.

Ранее технология успешно применялась при лечении опухолей молочной железы, мозга, яичников и предстательной железы.

Отмечается, что разработки в области медицинской диагностики активно ведутся и в других странах БРИКС: в России создан новый радиофармпрепарат для ранней диагностики рака предстательной железы, а в Иране разработано устройство для быстрого выявления рака крови.

Напомним, в Казахстане в 2025 году зарегистрировано более 43 тысяч впервые выявленных заболеваний форм рака. По тем или иным онкологическим заболеваниям на учете состоят более 400 тысяч граждан.

