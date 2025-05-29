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    17:09, 29 Май 2025 | GMT +5

    Рубио заявил, что США будут отзывать визы китайских студентов

    Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты начнут «агрессивно» отзывать визы китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается в критически важных областях, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Рубио заявил, что США будут отзывать визы китайских студентов
    Фото: freepik

    Рубио заявил, что визовые критерии также будут пересмотрены с целью «усилить контроль» всех будущих заявлений на получение виз из Китайской Народной Республики и китайской территории Гонконг.

    — Под руководством президента Трампа Государственный департамент США будет работать с Министерством внутренней безопасности, чтобы активно отзывать визы у китайских студентов, — сообщил Марко Рубио.

    Рубио не уточнил, что именно он имел в виду под «критически важными областями», но США и Китай обеспокоены научными достижениями друг друга в стратегически важных областях, таких как биотехнологии, квантовые вычисления и искусственный интеллект.

    Китай заявил, что США «необоснованно» отменяют китайские студенческие визы «под предлогом идеологии и национальной безопасности».

    — Этот политически дискриминационный шаг разоблачает лицемерие давно провозглашенных Америкой ценностей свободы и открытости и лишь еще больше подорвет международный имидж и авторитет Соединенных Штатов, — заявил представитель Министерства иностранных дел Мао Нин.

    Китай является вторым по величине источником иностранных студентов в США после Индии.

    В 2023-2024 учебном году в Соединенных Штатах обучалось около 277 тысяч китайских студентов, что меньше пикового показателя в более чем 370 тысяч человек в 2019 году. Для сравнения, в прошлом году в Китае обучалось всего около 800 американцев, что меньше пикового показателя в 15 тысяч человек в 2014 году.

    По данным Ассоциации международных педагогов в Вашингтоне, иностранные студенты, обучающиеся в колледжах и университетах США, внесли $43,8 млрд в экономику США и обеспечили более 378 тысяч рабочих мест в учебном году 2023–2024 годов.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа прекратила назначать новые собеседования для иностранных граждан, желающих получить визы для обучения в Соединенных Штатах, ссылаясь на внутреннюю телеграмму Госдепартамента. В телеграмме говорилось, что приостановка была сделана в рамках подготовки к расширенной проверке заявителей в социальных сетях.

    Теги:
    Китай КНР Студенты США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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