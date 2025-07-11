Рубио встретился с Лавровым в Малайзии

После встречи Рубио сообщил, что он по-прежнему разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает NBC News.

— Сегодня были высказаны некоторые идеи, некоторые точки зрения, которые они нам высказали, и я передам их президенту на рассмотрение, — заявил Марко Рубио. — Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что большего прогресса достигнуто не было, и надеемся, что, исходя из сегодняшнего дня и предстоящих событий, мы будем иметь больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом отношении, и сможем начать добиваться определённого прогресса.

В заявлении МИД России по итогам встречи говорится, что «состоялся содержательный и откровенный обмен мнениями по урегулированию российско-украинского конфликта, ситуации в Иране и Сирии», а также отмечается, что собеседники разделяют «взаимную приверженность поиску мирных решений конфликтных ситуаций».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины.