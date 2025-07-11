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    19:41, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Рубио встретился с Лавровым в Малайзии

    Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Рубио встретился с Лавровым в Малайзии
    Фото: Telegram-канал МИД России

    После встречи Рубио сообщил, что он по-прежнему разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает NBC News.

    — Сегодня были высказаны некоторые идеи, некоторые точки зрения, которые они нам высказали, и я передам их президенту на рассмотрение, — заявил Марко Рубио. — Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что большего прогресса достигнуто не было, и надеемся, что, исходя из сегодняшнего дня и предстоящих событий, мы будем иметь больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом отношении, и сможем начать добиваться определённого прогресса.

    В заявлении МИД России по итогам встречи говорится, что «состоялся содержательный и откровенный обмен мнениями по урегулированию российско-украинского конфликта, ситуации в Иране и Сирии», а также отмечается, что собеседники разделяют «взаимную приверженность поиску мирных решений конфликтных ситуаций».

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

    Теги:
    Малайзия Россия США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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