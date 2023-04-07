Розыгрыш квартир от Мининдустрии РК - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники звонят казахстанцам, и представляясь сотрудниками Мининдустрии РК, предлагают принять участие в «розыгрыше квартир на конкурсной основе», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день, в call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана участились звонки граждан о «проводимом розыгрыше квартир на конкурсной основе».

Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что Министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе, уверяют о наличии «финансовой задолженности» государственному органу, в случае ее погашения, житель «получает квартиру» на конкурсной основе.

Министерство официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь.

«Для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда рекомендуем обращаться в местный исполнительный орган (акимат) по месту жительства. Убедительно просим Вас игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении ведомства.