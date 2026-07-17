Розовое озеро Кобейтуз станет особо охраняемой природной территорией
Озеру Кобейтуз в Акмолинской области присвоят статус особо охраняемой природной территории. Такое поручение дал Президент Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.
Для этого границы государственного национального природного парка «Буйратау» будут расширены, а в его состав войдет акватория озера.
Решение направлено на сохранение уникальной экосистемы одного из самых известных природных объектов Казахстана. Розовое озеро, расположенное примерно в 160 километрах от Астаны, ежегодно привлекает тысячи туристов.
Одновременно с приданием охранного статуса власти Акмолинской области приступят к благоустройству территории. Возле озера построят смотровую площадку и парковку, чтобы посетители могли наблюдать природный феномен и фотографировать его, не причиняя вреда экосистеме.
До завершения работ доступ к озеру будет ограничен. Посетителям запретят подходить к береговой линии и находиться на прилегающей территории ближе установленной зоны. На въездах организуют круглосуточные посты, а патрулирование будут осуществлять сотрудники полиции совместно с уполномоченными органами.
Ранее специалисты Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области исследовали гидрохимический состав воды. Анализы выявили превышение предельно допустимых концентраций ряда веществ, включая аммонийный азот, аммиак, хлориды, мышьяк и сульфаты. В связи с этим купание в озере и сбор соли с его берегов запрещены.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области предприниматели незаконно перекрыли доступ к двум озерам.