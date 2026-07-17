Розовое озеро Кобейтуз станет особо охраняемой природной территорией

Озеру Кобейтуз в Акмолинской области присвоят статус особо охраняемой природной территории. Такое поручение дал Президент Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат .

Для этого границы государственного национального природного парка «Буйратау» будут расширены, а в его состав войдет акватория озера.

Решение направлено на сохранение уникальной экосистемы одного из самых известных природных объектов Казахстана. Розовое озеро, расположенное примерно в 160 километрах от Астаны, ежегодно привлекает тысячи туристов.

Одновременно с приданием охранного статуса власти Акмолинской области приступят к благоустройству территории. Возле озера построят смотровую площадку и парковку, чтобы посетители могли наблюдать природный феномен и фотографировать его, не причиняя вреда экосистеме.

До завершения работ доступ к озеру будет ограничен. Посетителям запретят подходить к береговой линии и находиться на прилегающей территории ближе установленной зоны. На въездах организуют круглосуточные посты, а патрулирование будут осуществлять сотрудники полиции совместно с уполномоченными органами.

Ранее специалисты Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области исследовали гидрохимический состав воды. Анализы выявили превышение предельно допустимых концентраций ряда веществ, включая аммонийный азот, аммиак, хлориды, мышьяк и сульфаты. В связи с этим купание в озере и сбор соли с его берегов запрещены.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области предприниматели незаконно перекрыли доступ к двум озерам.