Предприниматели незаконно перекрыли доступ к двум озерам в Павлодарской области

После обращений жителей природоохранная прокуратура проверила два пляжа в Павлодарской области и выявила незаконное ограничение доступа к озерам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нарушения требований водного законодательства были выявлены на озере Шандаксор в поселке Солнечный города Экибастуза и на озере Маралды в Щербактинском районе.

Как установили прокуроры, предприниматели при организации пляжей установили ограждения и охрану, а также взимали плату за вход на территорию, ограничив свободный доступ к водоемам.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований безопасности на водных объектах.

— В отдельных случаях установлены факты нарушения правил безопасности на водоемах, выразившиеся в отсутствии оборудования детского пляжа, а также помещения для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом, необходимыми инструментами и медикаментами. По выявленным фактам природоохранной прокуратурой в уполномоченные органы внесены акты надзора, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

По итогам проверки плату за вход на пляжи отменили. После вмешательства прокуратуры на пляжах также устранили выявленные нарушения и оборудовали их в соответствии с установленными требованиями.

Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Алматы пять высокогорных постов начали следить за моренными озерами.