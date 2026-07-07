Пять высокогорных постов начали следить за моренными озерами в Алматы

Пять высокогорных наблюдательных постов учреждения «Казселезащита» МЧС предназначены для круглосуточного мониторинга состояния прорывоопасных моренных озер.

Посты развернуты:

— на озере № 13-бис и озере № 10 в бассейне реки Улкен Алматы;

— на озере № 8 и озерах № 9–10 в бассейне реки Аксай,

— на гидропосту «Кумбель» в верховье.

Фото: кадр из видео

— Сезонные посты обеспечат постоянное наблюдение за гидрологической обстановкой, своевременное выявление изменений в состоянии озер и оперативную передачу информации в случае возникновения угрозы. Наблюдение за моренными озерами будет осуществляться в круглосуточном режиме до завершения селеопасного периода, — сообщили в МЧС.

Ранее аналогичные высокогорные посты были развернуты в Алматинской области. Комплекс проводимых мероприятий направлен на повышение уровня безопасности населения и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом моренных озер.

Ранее МЧС предупредило о прогнозируемых сильных осадках в горной местности Алматы и сохраняющейся угрозе формирования селевых потоков. В связи с этим в Наурызбайском районе локально запущена система оповещения населения. Эта мера направлена на своевременное информирование жителей о возможном ухудшении обстановки.

Позже жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района Алматы временно остались без питьевой воды. Причиной отключения стало критическое ухудшение качества воды на местном водозаборе.