Пять высокогорных постов начали следить за моренными озерами в Алматы
В Алматы начали работу высокогорные посты для мониторинга состояния моренных озер, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пять высокогорных наблюдательных постов учреждения «Казселезащита» МЧС предназначены для круглосуточного мониторинга состояния прорывоопасных моренных озер.
Посты развернуты:
— на озере № 13-бис и озере № 10 в бассейне реки Улкен Алматы;
— на озере № 8 и озерах № 9–10 в бассейне реки Аксай,
— на гидропосту «Кумбель» в верховье.
— Сезонные посты обеспечат постоянное наблюдение за гидрологической обстановкой, своевременное выявление изменений в состоянии озер и оперативную передачу информации в случае возникновения угрозы. Наблюдение за моренными озерами будет осуществляться в круглосуточном режиме до завершения селеопасного периода, — сообщили в МЧС.
Ранее аналогичные высокогорные посты были развернуты в Алматинской области. Комплекс проводимых мероприятий направлен на повышение уровня безопасности населения и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом моренных озер.
Ранее МЧС предупредило о прогнозируемых сильных осадках в горной местности Алматы и сохраняющейся угрозе формирования селевых потоков. В связи с этим в Наурызбайском районе локально запущена система оповещения населения. Эта мера направлена на своевременное информирование жителей о возможном ухудшении обстановки.
Позже жители микрорайона Карагайлы Наурызбайского района Алматы временно остались без питьевой воды. Причиной отключения стало критическое ухудшение качества воды на местном водозаборе.